I ladri entrano in azienda, ma soldi non ci sono: rubate le componenti delle slot machine

GROTTAMMARE - I ladri non si fermano a Grottammare. Continuano infatti i furti lungo tutto il territorio costiero e, questa volta, una banda è riuscita a mettere a segno un colpo, che sembrerebbe essere anomalo. I malviventi hanno colpito nella notte tra lunedì e martedì e sono riusciti a penetrare all’interno della Cama Srl, a non troppa distanza dalla piscina comunale cittadina.

Si sono così aperti un varco all’interno dello stabilimento dove viene effettuata la fornitura, l’assistenza e la manutenzione delle slot machine per pubblici esercizi, bar e sale giochi. Dentro l’azienda non c’erano però soldi ma soltanto macchinette inviate in assistenza. E proprio su quei dispositivi i malviventi si sono concentrati. Hanno rubato alcune schede madri, componenti dell’hardware e i cassetti che si trovano all’interno delle macchinette. Una volta scoperto l’accaduto i titolari hanno dato l’allarme rivolgendosi ai carabinieri della stazione locale che hanno raggiunto via Nevada per effettuare tutti i rilievi del caso e dare il via in questo modo alle indagini per rintracciare la banda di ladri.

