GROTTAMMARE - Ancora un colpo dei ladri a Grottammare. Dopo la serie di raid effettuati nell’area delle scuole Leopardi, lungo la Cuprense, i malviventi sono tornati ad agire in un’altra abitazione che si trova sul territorio comunale grottammarese anche se, questa volta, hanno colpito più a Nord, nella zona del centro commerciale L’Orologio, quasi a ridosso del confine con San Benedetto.

Il metodo



Se nei colpi della scorsa settimana i malviventi avevano scelto le ore serali questa volta hanno agito nel cuore della notte, quella tra lunedì e martedì, all’interno di una abitazione che evidentemente sapevano essere deserta. Sono riusciti a penetrare forzando un infisso a, una volta dentro, hanno messo i locali a soqquadro riuscendo ad individuare il vano dove i residenti tenevano alcuni oggetti di valore. Li hanno prelevati e portati via riuscendo ad allontanarsi senza essere visti e a far perdere, almeno per il momento, le proprie tracce. Sull’episodio indagano i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile che hanno raccolto l’allarme lanciato dai padroni di casa al momento della scoperta di quanto accaduto.



Le indagini



I militari hanno raggiunto l’abitazione effettuando tutti i rilievi del caso e sembrerebbe che in mano all’Arma ci siano elementi potenzialmente utili all’identificazione del malfattori che potrebbero dunque essere presto inchiodati alle proprie responsabilità. Il colpo della scorsa notte arriva a pochi giorni di distanza dai tre furti messi a segno nell’area delle scuole media, nella zona collinare che si trova all’altezza del centro di Grottammare. Una di quelle abitazioni è quella di Tiziana Principi, la primaria del reparto di Rianimazione e direttrice del 118 provinciale. In quel caso i malviventi erano riusciti ad entrare da una finestre e a portare via oggetti di notevole valore prelevati da una cassaforte aperto con una attrezzatura elettrica di quelle utilizzate in edilizia.