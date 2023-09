GROTTAMMARE - Incroci troppo pericolosi in zona Ascolani. L’esponente dell’opposizione Lorenzo Vesperini propone importanti modifiche alla viabilità. «Dopo i molteplici incidenti avvenuti sul tratto di strada che interessa l’incrocio tra via San Vincenzo e la Statale, e il tratto pericoloso della Ss16 incrocio via Carlo Alberto dalla Chiesa, dove, circa un mese fa, ha visto coinvolto in un incidente stradale anche il sindaco Alessandro Rocchi, chiedo, al fine di ridurre la velocità e di evitare il sorpasso di un veicolo fermo in attesa di attraversamento di altro veicolo in transito, l’opportunità di convogliare il traffico attraverso le già collaudate canalizzazioni del traffico utilizzate in zona Fornace attraverso i mini new jersey» è quanto sottolinea il capogruppo Grottammare Città Unica nell’interrogazione che porterà in consiglio comunale il prossimo giovedì.

L’obiettivo





«L’obiettivo – precisa Vesperini - è quello di evitare che le auto, che viaggiano a velocità elevata sulla Statale, al rallentamento della autovettura che la precede in fase di sorpasso, vadano ad urtare inevitabilmente chi si immette sulla strada». Il consigliere di minoranza torna sul tema della sicurezza della scuola Infanzia e Primaria del distaccamento di via Firenze, che attualmente ospita le classi del plesso di via Marche.



«E’ necessaria una straordinaria manutenzione e la realizzazione aree di comfort per bambini e insegnanti, anche attraverso la messa in posa di tappeti erbosi artificiali – precisa il capogruppo Vesperini nella relativa mozione - Bisogna valutare un’ordinanza di chiusura della strada durante l’orario scolastico, prevedendo il solo scarico merci per le attività commerciali; di impegnare risorse disponibili per la realizzazione di una pensilina ingresso e uscita scolastica, per l’attivazione della ventilazione meccanica utile al ricambio dell’aria all’interno degli ambienti scolastici oltre alla messa in opera di pellicole classe EN 12600 1B1 e pellicole antisolari in ottemperanza ai requisiti richiesti».