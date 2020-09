Violenta caduta con lo scooter all'alba: ragazzo di 20anni d'urgenza a Torrette per un trauma cranico

GROTTAMMARE - E' stato trasportato all'ospedale regionale Torrette di Ancona, poco prima dell'alba, il giovane di ventuno anni, che è rimasto ferito in maniera seria in seguito ad un incidente avvenuto, intorno alle 4, in via Piemonte, la parallela orientale di viale De Gasperi.

Il ragazzo stava procedendo in sella ad uno scooter quando, per motivi al vaglio dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di San Benedetto, ha perso il controllo del ciclomotore finendo per schiantarsi e battendo violentemente contro l'asfalto. Sono subito scattati i soccorsi anche perché il frastuono dell'incidente ha richiamato l'attenzione di molti residenti che hanno chiamato il 118. I sanitari hanno effettuato le primissime medicazioni al ragazzo sul posto quindi, dopo averlo stabilizzato (era comunque sempre stato cosciente) ne hanno predisposto il trasporto fino al non distante nosocomio di San Benedetto. Lì il giovane è stato preso in cura da medici e infermieri che hanno controllato la situazione e continuato con il lavoro di medicazione. Hanno riscontrato, tra le altre cose, un trauma cranico per il quale hanno optato per un trasferimento nel meglio attrezzato ospedale regionale Torrette di Ancona che il giovane ha raggiunto a bordo.

