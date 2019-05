Incidente nella "solita" â€‹galleria: traffico in tilt sull'autostrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Non ci sono stati i feriti, ma i disagi si. Ancora un incidente in autostrada, lungo l’A14, nel tratto interessato dai lavori. Questa mattina, poco prima delle nove, in una delle gallerie interessate dal cantiere e dove si stava procedendo su una sola carreggiata e a doppio senso di marcia, si è infatti verificato un tamponamento tra tre autovetture che ha di fatto paralizzato il traffico. Nessuno si è fatto male ma la galleria è stata praticamente tagliata in due a causa della disposizione dei mezzi e decine di automobilisti sono rimasti bloccati, per circa mezz’ora, all’interno del tunnel. E’ stato, ovviamente, necessario l’intervento della polizia autostradale di Porto San Giorgio per riportare la situazione alla normalità ma sono state necessarie circa due ore affinché tutto tornasse a procedere regolarmente. Due ore nel corso delle quali si sono creati problemi anche lungo la corsia opposta, quella diretta a Sud tanto che agli automobilisti è stato suggerito di uscire a Pedaso il che ha creato problemi anche sul circuito urbano, quello di Statale fino a Grottammare.