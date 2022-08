Incidente in autostrada, 8 chilometri di coda tra Grottammare e la Val Vibrata

GROTTAMMARE - Ancora un incidente in A14, questa nel pieno del weekend da bollino nero. Si tratta di un tamponamento che si è verificato questa mattina alle 10.30 in direzione sud poco prima del casello San Benedetto. Coinvolto un mezzo pesante. Fortunatamente non si rilevano gravi conseguenze per i conducenti coinvolti.

Incidente in A14, 8 chilometri di coda

Pesanti però le ripercussioni sulla viabilità: una coda di 8 chilometri si è formata nella tarda mattinata tra Grottammare e Val Vibrata per incidente. Entrata consigliata verso Pescara: Val Vibrata. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Grottammare. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorsi meccanici per rimuovere i mezzi, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.