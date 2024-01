Grottammare, schianto con l'autocisterna in A14: un ferito grave soccorso dall'eliambulanza e 4 km di coda

GROTTAMMARE - Incidente stradale sull'autostrada A14 all'altezza di Grottammare dove è rimasta coinvolta anche un’autocisterna. Sul Un automobilista per i traumi riportati è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette. Sul posto i vigili del fuoco di San Benedetto e gli agenti dellla polizia autostradale della sottosezione di Porto San Giorgio. L'incidente ha provocato problemi alla viabilità con code fino a 4 km in dirzione sud.