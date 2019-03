Incendio notturno nel bosco â€‹sfiora le case: abitanti temporaneamente sfollati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE – Vasto incendio sulla Cuprense, domato alle prime luci dell’alba: alcuni abitanti costretti ad abbandonare temporaneamente le loro case per le fiamme che si stavano avvicinando.Il rogo è scoppiato questa notte a Grottammare, in un bosco al lato della strada Cuprense, sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco da Ascoli, San Benedetto e Fermo. Ci sono volute ore per domare le fiamme e la zona è tuttora presidiata per evitare che alcuni focolai riprendano vita. Gli abitanti hanno potuto fare ritorno nelle loro case proco prima dell'alba.