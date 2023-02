GROTTAMMARE - Mattinata di paura alla piscina comunale dove si è sviluppato un incendio che soltanto grazie alla tempestività di intervento dei vigili del fuoco non si è propagato all’interno della struttura. L’allarme è ieri scattato intorno alle 11 quando dal tetto si sono sprigionate delle fiamme che hanno interessato un pannello dell’impianto fotovoltaico che si trova sul tetto ma anche la vicina centralina elettrica che gestisce l’energia prodotta.

Sul posto, in pochissimo tempo, sono arrivati otto vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto a bordo di due mezzi che hanno aggredito immediatamente le fiamme evitando che la situazione potesse degenerare e che il fuoco potesse toccare l’interno della struttura quotidianamente frequentata da centinaia di persone. Sul posto anche il sindaco Enrico Piergallini che ha seguito tutte le varie fasi dei soccorsi ed è stato poi per tutta la giornata in contatto con la società che gestisce l’impianto sportivo di via della Rinascita, nell’area che collega il casello autostradale di Grottammare alla Valtesino, e che spiega come la struttura resterà chiusa qualche giorno per ripristinare alcuni impianti elettrici. «La verifica eseguita dai vigili del fuoco dopo lo spegnimento del fuoco - ha spiegato il primo cittadino- ha portato alla conclusione che fortunatamente l’incendio non ha in alcun modo compromesso la parte strutturale». Una buona notizia se si pensa che, in caso di danno strutturale, la piscina sarebbe rimasta chiusa per lungo tempo.