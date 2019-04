Gli incendiano la barca per la seconda volta Era ferma in spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - È la seconda volta che succede. A distanza di un anno qualcuno ha dato fuoco ad una piccola imbarcazione rimessa nel tratto di spiaggia a ridosso dell’imbocco della pista ciclabile che collega Grottammare a Cupra Marittima. L’allarme, ieri mattina, è scattato pochi minuti prima dell’alba quando dal lato sinistra della piccola imbarcazione sono state avvistate delle fiamme. Sul posto sono subito intervenuti i pompieri della caserma sambenedettese che hanno raggiunto l’area in pochi minuti mettendosi subito al lavoro sull’incendio riportando nel giro di pochi minuti tutta la situazione in sicurezza. Come detto lo scorso anno si era verificata la medesima situazione. Sia nel caso di ieri mattina che nel primo episodio, l’ipotesi maggiormente accreditata parla di un rogo appiccato da una mano dolosa.