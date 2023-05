GROTTAMMARE - Quattro conferme e una nuova entrata: ecco la giunta targata Rocchi. Il neo primo cittadino Alessandro Rocchi presenta la sua squadra, e precisa: «Una scelta che si basa sull’esperienza di ciascuno di loro. Poi nella seconda parte del mandato vedremo cosa fare».

Tra le conferme Manolo Olivieri che mantiene la delega alle Opere pubbliche, Monica Pomili assessore all’Inclusione sociale e Alessandra Biocca con la delega alla Sostenibilità ambientale, Salute, Benessere oltre alla Pianificazione del territorio. Entra in giunta Bruno Talamonti che dopo avere ricoperto il ruolo, per diversi anni, di consigliere delegato, è stato nominato assessore per la Cura del territorio, Sicurezza e Protezione civile.

L’orgoglio

«Sono orgoglioso e onorato di far parte di questa giunta già collaudata – sottolinea Talamonti –. Proseguirò nella cura della città e spero di migliorare quanto già fatto in veste di delegato. Saremo pronti a rispondere alle esigenze di tutti i cittadini». Il vicesindaco Lorenzo Rossi è stato nominato assessore alla Crescita culturale e all’accoglienza turistica a riguardo dice: «Mantengo la delega all’Accoglienza turistica in più rivesto il ruolo tenuto dall’ex sindaco Piergallini per 19 anni, ovvero quello alla Cultura: una bella e nuova sfida per me». Il sindaco Rocchi terrà le deleghe al Bilancio, Personale, Polizia locale e Commercio mentre altre saranno assegnate ad alcuni consiglieri in occasione del primo consiglio comunale in programma lunedì prossimo 29 maggio. All’ordine del giorno tutti gli adempimenti per avviare la prima amministrazione Rocchi.

I lavori

I lavori avranno inizio alle 18 e potranno essere seguiti anche in diretta streaming dal canale YouTube del Comune. La maggioranza, in occasione dell’assise, proporrà Luigi Travaglini, il consigliere anziano in quanto il più votato, come presidente del consiglio comunale.

Gli impegni

Intanto gli assessori sono già a lavoro su alcune opere che stanno interessando la città, dalla sistemazione di diversi plessi scolastici come ricorda l’assessore Olivieri alla sistemazione della spiaggia accessibile concessione n.3 «e delle altre spiagge libere presenti nel territorio comunale. A breve, inoltre, usciranno anche i voucher per i centri estivi» aggiunge Pomili.