GROTTAMMARE - Nella rosa dei papabili assessori nell’amministrazione Rocchi spiccano i nomi di Luigi Travaglini, Manolo Olivieri e Alessandra Biocca. Sono loro i candidati più votati delle liste in appoggio al neo sindaco Alessandro Rocchi. Ovviamente tra i tre assessori uomini che saranno nominati c’è anche il vicesindaco Lorenzo Rossi.

APPROFONDIMENTI LA VITTORIA Grande festa per Christian: il 18enne di Grottammare vince 85.000 euro all'Eredità

Le preferenze

In particolare Luigi Travaglini risulta il più votato tra i candidati al consiglio comunale a Grottammare: con 497 voti è infatti la persona che ha raccolto più voti della sua lista “Solidarietà e Partecipazione”, in appoggio a Rocchi, ma anche di tutte le altre liste. Dopo di lui si è classificato un altro candidato di Solidarietà e Partecipazione, l’ex assessore Manolo Olivieri con 374 voti quindi, sempre per il medesimo schieramento, Alessandra Biocca con 371 voti. Resta ora da capire quale sarà l’altra rappresentante femminile della Giunta, se sarà confermata l’assessore Monica Pomili che ha ottenuto più voti (262) tra le candidate della lista Città in Movimento oppure sarà nominata Marica Scipioni che con 287 voti figura tra le più votate per la lista Solidarietà e Partecipazione dopo Biocca. Intanto lunedì con l’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità di sindaco e consiglieri, si aprirà la seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale. All’ordine del giorno tutti gli adempimenti per avviare la prima Amministrazione Rocchi, compresa la comunicazione della composizione dell’organo esecutivo e del vice sindaco. I lavori avranno inizio alle 18 e potranno essere seguiti anche in diretta streaming dal canale YouTube del Comune.

Il giuramento

Il neo sindaco presterà il giuramento di rito sulla Costituzione, prima di proseguire con la presentazione della giunta comunale e del suo vice. Il Consiglio dovrà poi eleggere il presidente e la commissione elettorale comunale. L’insediamento del consiglio comunale è uno dei primi adempimenti della rinnovata amministrazione cittadina, dopo la proclamazione del sindaco e degli eletti effettuata dall’ufficio elettorale centrale nei giorni scorsi e la conseguente affissione dei manifesti con la pubblicazione dei risultati da cui sono risultati eletti i consiglieri: Travaglini, Olivieri, Biocca, Novelli, Scipioni e Moscardelli; Talamonti, Pomili, Baldoni, Tamburr, Sprecacè, Vagnoni, Concetti, Raffaele Rossi, Stampatori e Vesperini.