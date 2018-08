A14, domani riapre la galleria ma solo in direzione sud Traffico pesante sulla statale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Il prefetto di Ascoli Piceno, Rita Stentella, ha presieduto il comitato operativo per la viabilità per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di ripristino della galleria Castello di Grottammare sulla A14, chiusa dalla scorsa settimana per i danni provocati da un incidente stradale, e sulle ulteriori problematiche e misure da adottarsi in previsione del prossimo fine settimana, allo scopo di attenuare i disagi agli automobilisti e alla popolazione dei comuni costieri. In particolare, la società Autostrade ha reso noto che, a seguito del completamento di un minitunnel all’interno della galleria, sarà riaperta -solo al traffico leggero- la circolazione autostradale in direzione sud a partire dalla tarda mattinata di domani venerdì 31 agosto. A tal proposito è in corso l’emanazione di una specifica ordinanza da parte della società, volta a disciplinare il traffico per i prossimi giorni.Il prefetto, in vista del presumibile incremento della circolazione anche sulla viabilità ordinaria, al fine di contenere i disagi, ha sensibilizzato i sindaci presenti, unitamente alle Polizie locali, sulla necessità di continuare a prestare la massima collaborazione, con la polizia stradale e con le altre forze dell’ordine,