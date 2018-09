Fiamme nella galleria Castello Torna l'incubo sull'A14 ma è solo una gomma esplosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - per un attimo si è temuto il peggio. Dopo quanto accaduto ad agosto nella galleria Castello, tutto quel fumo provocato da un camion all’interno della galleria che si trova a ridosso dello svincolo di Grottammare ha spaventato molti automobilisti in transito. Per fortuna si trattava solamente di uno pneumatico esploso e non si sono registrati feriti. gli agenti della polizia autostradale e vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono infatti stati allertati per un mezzo pesante in avaria all’interno di un tunnel lungo la carreggiata Nord dell’autostrada A14. Il camion stava procedendo lungo la propria corsia quando l’esplosione improvvisa di uno pneumatico ha provocato la perdita di controllo del mezzo pesante. Per fortuna non si sono registrati feriti.