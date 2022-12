Furto in villa a Grottammare, ma i ladri accerchiati abbandonano la refurtiva e tentano la fuga: presi

GROTTAMMARE - La procedura antifurto funziona alla perefzione fino alla cattura: il tentativo di furto nella villa di Grottammare si conclude con i ladri bloccati dai carabinieri e il recupero della refurtiva.

Esce con i cani e viene accerchiata da 4 lupi a Gabicce Monte: si moltiplicano gli incontri ravvicinati. «Che paura». Altro attacco a Camerino: ucciso un cane da guardia

È successo la notte scorsa, quando notte scorsa, il proprietario di una villa sulla costa sambenedettese ma residente da tempo nel Maceratese, allertato dal sistema di allarme scattato sul proprio telefono cellulare, ha contatto la Compagnia Carabinieri di San Benedetto. Una pattuglia si è precipitata, insieme ad una guardia giurata, a Grottammare: i militari hanno subito notato la porta forzata e sentito rumori provenienti dall'interno



Il personale dell’Arma, giunto in pochissimo tempo nei pressi della villa, anche con l’ausilio di una guardia giurata di una società di vigilanza privata, ha subito accertato segni di effrazione sulla porta di ingresso dell’immobile e udito dei movimenti sospetti al suo interno. Ihanno abbandonato la refurtiva, alcuni secchi neri, nella casa e sono fuggiti per un'uscita posteriore. Ma non hanno fatto molta strada: sono stati bloccati dai carabinieri a Gorttammare. L’operazione si è conclusa con il sequestro di diversi attrezzi da scasso, una autovettura e due telefonini oltre che con una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Fermo per due uomini, un italiano ed un rumeno, già noti alle Forze dell’Ordine per analoghe vicende.