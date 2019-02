I vicini sventano il furto I ladri costretti a scappare a mani vuote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Uno era in auto a fare il palo l’altro è entrato in casa. Ancora ladri in azione a Grottammare anche se, questa volta, i malviventi non sono riusciti a portare via nulla. Hanno colpito intorno alle 20 di venerdì sera in un’abitazione di via Volta, nell’area del campo sportivo Pirani. La casa, in quel momento vuota, è abitata da una famiglia di persone originarie dell’Est Europa. I malviventi non sono riusciti a trovare nulla da portar via e, considerato anche il fatto che i vicini si sono resi conto che qualcosa non andasse, hanno abbandonato l’area in tutta fretta allontanandosi dall’abitazione proprio mentre la donna che risiede nell’appartamento stava rientrando in casa. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri della stazione grottammarese. Si tratta del terzo colpo nel giro di una settimana a Grottammare.