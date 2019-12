Baby gang ruba in uno stabilimento balneare: bottiglie scolate e poi caffè per tutti

GROTTAMMARE - Baby gang in azione a Grottammare. Un gruppo di adolescenti è entrato in azione nella notte in uno stabilimento balneare. Hanno forzato la porta di ingresso e una volta penetrati all'interno si sono messi a bere dalle bottiglie trovate nell’area bar dello chalet.

“Hanno acceso e utilizzato anche la macchinetta del caffè” racconta il titolare dello stabilimento balneare che ha sporto denuncia ai carabinieri. Dopo avere messo a segno il colpo all'uscita dallo chalet sono stati però visti da un passante

