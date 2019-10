Grottammare, furti e vandalismi. Una donna scoperta grazie ai video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Sono rimasti basiti i gestori dello-ristorante “Da Fabrizio” dimentre osservavano i filmati catturati dalledi videosorveglianza del locale che, quasi quotidianamente, mostrano le immagini di una donna che sceglie le porte dello chalet, quelle sul lato mare, per fare i propri bisogni.Sembra assurdo ma è proprio quello che accade. E accade da diverso tempo visto che i primi episodi risalgono allo scorso inverno. Episodi sporadici che sono aumentati sempre più frequenti arrivando ad assumere, in queste ultime settimane, una cadenza quasi quotidiana. Una situazione esasperante per chi la vive sulla propria pelle. In pratica c’è una donna che, tra le 5 e le 6 del mattino, si reca nello chalet che si trova sul lungomare Sud di Grottammare, raggiunge il lato che si affaccia sulla spiaggia in modo da non essere vista dalla strada, si abbassa i pantaloni e defeca.