Furti d'auto, triste primato In zona Valtesino sparisce anche una Crossland X

GROTTAMMARE - Ancora un furto d’auto a Grottammare. L’ennesimo nell’area della Valtesino. Non si ferma l’ondata di colpi dei ladri di veicoli e, dopo i numerosi episodi che si sono registrati nelle ultime settimane, la banda di malviventi è tornata a colpire sulla strada provinciale. Nella notte tra domenica e lunedì, da via San Martino, la strada che collega la Valtesino all’area del campo sportivo Pirani, è infatti sparita una Kia Sportage. Si tratta dell’ennesimo furto che si registra nella zona nel giro di poche settimane. Poco dopo i ladri hanno cercato di rubare anche un’altra auto, una Crossland X. Hanno manomesso la centralina elettronico ma qualcosa li ha costretti a fuggire. E con questo colpo salgono a nove otto le azioni (sei andate a buon fine e tre no) nel giro di una decina di giorni. Una situazione preoccupante della quale si è anche parlato nel corso di riunione avvenuta la scorsa settimana in occasione di un incontro che si terrà al circolo tennis Beretti, non a caso teatro di uno dei raid ladreschi effettuati in questi ultimi giorni. L’ultimo blitz dei malviventi era stato doppio ed era andato in scena la scorsa settimana.