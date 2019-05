Finisce fuori strada per evitare un animale: ragazzo all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Ai soccorritori ha affermato di essersi un animale in mezzo alla strada e di aver perso il controllo dell’auto nel tentativo di evitarlo. Spaventoso incidente lungo la Valtesino, al confine tra i territori comunali di Grottammare e Ripatransone. Intorno alle 23 e 30 di lunedì sera infatti, R.I., un giovane di vent’anni residente a Ripatransone ha perso il controllo della propria Audi che è letteralmente schizzata via rovesciandosi più volte e volando oltre il bordo della strada. L’auto è letteralmente planata sull’erba. A provocare l’incidente probabilmente è stato il fondo bagnato dell’asfalto in più il ragazzo ha riferito di aver tentato di evitare un animale che si è improvvisamente trovato di fronte sulla strada.Il giovane è stato soccorso dall’ambulanza inviata sul posto dal 118. Il personale sanitario arrivato a bordo del mezzo di emergenza ha medicato il ragazzo predisponendone poi il trasporto all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto.