Prima il frontale e poi il tamponamento: due feriti, uno è grave

GROTTAMMARE - Tre auto coinvolte, due delle quali hanno impattato frontalmente. Due feriti di cui uno grave e traffico nel caos più totale. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 7 e 30 lungo la Statale 16, tra Grottammare e Cupra Marittima, uno schianto che ha provocato il ferimento di un, 58enne di Cupra che è finito prima al madonna del Soccorso di San Benedetto e poi, con l’elicottero, al Torrette di Ancona. A riportare ferite non proprio leggere è stata anche un trentaseienne di origini polacche residente a Ripatransone. Come detto sono state tre le auto coinvolte, una Bmw, una SsangYong ed una Renault Twingo. Queste ultime due si sono scontrate in maniera frontale mentre la prima ha tamponato la Renault. Sia la Twingo che la SsangYong hanno riportato ingenti danni nello scontro e due persone, il cinquantottenne e la trentaseienne, hanno riportato ferite e traumi che hanno reso necessario l’immediato intervento del 118 che ha inviato due ambulanze sul posto, una della Potes dell’ospedale Madonna del Soccorso e l’altra della Croce Verde di San Benedetto.