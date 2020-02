Tremendo frontale nella notte: un ragazzo di 24 anni in gravi condizioni. Pezzi di auto scaraventati lontano

GROTTAMMARE - Ancora uno schianto di fronte alla Fornace di Grottammare. E' l'ennesimo incidente che avviene in quella zona e, questa volta, tra le conseguenze c'è stato il ferimento grave di un giovane che è stato trasportato, in codice rosso, all'ospedale regionale Torrette di Ancona. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 quando due auto, una Ford Fiesta e una Bmw si sono scontrate frontalmente dando vita ad uno schianto spaventoso che ha richiamato in strada decine di persone.

LEGGI ANCHE:

Folletto conteso da due fratelli, furibonda lite in strada. Una giovane al pronto soccorso

Due dispersi sul Vettore, uno è ferito gravemente: salvati dai militari in elicottero con i visori notturni

L'impatto tra le due auto è stato talmente violento che alcune componenti della carrozzeria sono volate a metri di distanza dal punto dello scontro. Sul posto sono subito state inviate, dal 118, due ambulanze che hanno soccorso le due persone rimaste ferite. Si tratta di una donna di 37 anni di origini cubane, residente a Loreto che si trovava al volante della Bmw e di un ragazzo di 24 anni, che era a bordo della Ford Fiesta. A riportare le peggiori conseguenze è stato il giovane per il quale è stato predisposto il trasporto, in codice rosso, all'ospedale regionale Torrette di Ancona dove è subito stato preso in cura dal personale sanitario del nosocomio e ricoverato con diversi traumi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di San Benedetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA