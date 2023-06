GROTTAMMARE L’edizione 2023 della Fiera di San Martino si terrà sabato 11 e domenica 12 novembre. Potranno partecipare 361 operatori del commercio su aree pubbliche, lo stesso numero del 2019, fermo restando la possibilità di ampliare il numero in sede di approvazione del progetto definitivo, così come specificato nella relativa delibera della Giunta comunale. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre «È già partita con mesi di anticipo la macchina organizzativa per questa storica manifestazione – tiene a sottolineare il sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi – che ogni anno richiama in città un grande numero di visitatori anche dai Comuni limitrofi». Infatti la Fiera di San Martino, che si svolge tradizionalmente l’11 novembre, conta, edizione dopo edizione, numerosi visitatori e un’alta partecipazione da parte degli operatori che prenotano uno spazio, per la vendita o la semplice esposizione.

L’area

L’area interessata dalla manifestazione mercatale in programma in autunno riguarda le seguenti vie e piazze cittadine: via Matteotti, via Capriotti, via G. Bruno, via Marconi (da via Leopardi fino incrocio con via Sauro), via XX Settembre (da via Laureati fino incrocio con via C. Battisti), via del Mercato, via Cairoli (da via Laureati fino incrocio con via Cavour), viale Crucioli (da corso Mazzini fino incrocio con via Cavour), piazza S. Pio V, largo Raffaello Sanzio, viale Garibaldi (fino al ponte ferroviario), via Castelfidardo (fino al ponte ferroviario); via Leopardi, vorso Mazzini, via Laureati, (fino al ponte ferroviario), via Spina, via Verdi (da S.S. 16 fino incrocio con viale Crucioli), via Verdecchia (da via Spina fino a via Verdi), via Cavallotti (da via Spina fino a via Verdi), via Salvi, via dei Piceni (da corso Mazzini fino a via Leopardi e da via Castelfidardo fino a via C. Battisti); via Pola. Potranno inoltre partecipare alla manifestazione: gli artigiani, gli espositori e le associazioni senza scopo di lucro, purché le stesse abbiano la sede in uno dei Comune della Provincia di Ascoli che nulla dovranno corrispondere in merito. In base alla categoria di appartenenza, gli interessati dovranno utilizzare i modelli di domanda disponibili nel portale istituzionale, dove è possibile consultare anche l’avviso contenente le modalità di presentazione delle istanze e le cause di esclusione. Non saranno rilasciate concessioni pluriennali.