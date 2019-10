Grottammare, la compagna lo denuncia: si ferisce alle braccia e si butta in mare. Salvato in extremis

GROTTAMMARE - Lo hanno trovato con le braccia ferite e in acqua, malgrado fossero quasi le dieci di sera di un giorno di ottobre. Follia a Grottammare dove, nella tarda serata di domenica, un ucraino di 35 anni è stato soccorso dai carabinieri della stazione di Cupra Marittima prima e dal personale del 118 poi. L’uomo, stando alle prime ricostruzioni, era in spiaggia nel tratto centrale del lungomare grottammarese quando avrebbe utilizzato una bottiglia di vetro, rotta, per procurarsi delle ferite ad entrambi gli avambracci quindi, con gli arti sanguinanti, si è diretto verso il mare immergendosi in acqua.

Genova, donna si lancia dal ponte della nave da crociera: aveva litigato col marito

Mancavano pochi minuti alle 22 e in giro c’erano ancora alcune persone che hanno iniziato ad urlare dando l’allarme e chiamando le forze dell’ordine. Alcuni passanti hanno anche cercato di tirare fuori dall’acqua il trentacinquenne che è stato poi soccorso dai militari della stazione di Cupra Marittima tempestivamente arrivati a bordo di una pattuglia. Con i carabinieri è giunto sul posto anche il personale del 118 a bordo di un’ambulanza partita dall’ospedale di San Benedetto. Gli operatori del servizio di emergenza medica hanno medicato il ferito e ne hanno predisposto il trasporto all’ospedale di San Benedetto. Le ferite riportate dall’ucraino sarebbero profonde e in ospedale è stato sottoposto ad ulteriore medicazioni.

Potenza Picena,ristoratore rischia di annegare Medico si cala dall'eliambulanza e lo salva

I motivi del gesto, nel caso in cui dovesse venire confermato che le ferite siano state autoinferte, potrebbero essere riconducibili ad un episodio accaduto quasi ventiquattro ore prima. La compagna del trentacinquenne si era infatti recata, nella notte tra sabato e domenica, al comando stazione dei carabinieri di Grottammare. In condizioni alterate la donna ha affermato di essere stata picchiata proprio dal compagno. I militari si sono subito dati da fare raggiungendo l’abitazione dove i due convivono ma l’uomo è risultato essere completamente estraneo alle accuse della donna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA