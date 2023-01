GROTTAMMARE - Lavori di completamento della nuova ala dell’istituto Fazzini-Mercantini, aggiudicato l’appalto. A portare avanti l’intervento di manutenzione straordinaria dell’aula magna, che si estende su una superficie di 300 metri quadrati, compresa di servizi igienici, è l’azienda Nardolillo Lavori srl di Venafro.

Si tratta di un’opera voluta e promossa dall’amministrazione provinciale che ha reperito un finanziamento di oltre 500mila euro di risorse Pnrr, nell’ambito del “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”.



I lavori dovrebbero iniziare tra la fine di febbraio e i primi giorni marzo; l’aula sarà pronta per il nuovo anno scolastico. «Questo intervento – spiega il consigliere provinciale Stefano Novelli – concorre a rendere ancor più qualificata l’offerta formativa di uno dei più importanti presidi scolastici della provincia di Ascoli. Già nell’autunno del 2021 furono realizzate otto nuove aule, di cui una innovativa a carattere laboratoriale, a conferma dell’impegno sostenuto dall’amministrazione provinciale, in sinergia con la dirigente scolastica Sabrina Vallesi e con tutta la comunità scolastica, per rendere sempre più qualificanti e caratterizzanti i luoghi destinati alla formazione di Grottammare e dell’intero territorio Piceno». In quell’occasione, l’intervento, supportato con fondi Miur, ha visto un investimento di circa 700 mila euro.



Grazie ad un profondo restyling della palazzina dell’auditorium sono state realizzate su due piani otto nuove aule completamente cablate e costruite secondo i più recenti standard previsti dalla normativa vigente in materia di miglioramento e adeguamento sismico. Le aule sono ampie e luminose, si sviluppano per una superficie complessiva di 700mq e possono ospitare 200 studenti. L’intervento ha visto anche la realizzazione di un cappotto termico esterno, nuovi infissi, servizi igienici e potenziamento della sicurezza della struttura. «Per me e il presidente della Provincia Sergio Loggi – conclude Novelli - l’impegno a sostegno delle istituzioni scolastiche del territorio costituisce la più rilevante delle azioni tese a rendere evidente il percorso di crescita educativa, culturale e sociale della comunità del Piceno. La scuola è il fondamento della civiltà democratica: luogo ideale e materiale presso il quale suscitare consapevolezza e adesione a una comune tensione ideale».