L'esplosione di un petardo innesca l'incendio all'interno di un cantiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Sono state ore di intenso lavoro per i vigili del fuoco quelle a cavallo tra la fine e l’inizio dell’anno. Nella tarda serata di domenica il primo intervento, con la recinzione di un cantiere che è stato avvolto dalle fiamme all’intersezione tra via Pizzi e via San Martino, in pieno centro. Alla base del rogo c’è stata forse l’esplosione di uno o più petardi. Il fuoco è stato spento in poco tempo. Nuovo intervento intorno alle 14 e 30 di ieri in via Bernardini, a Grottammare.