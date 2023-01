GROTTAMMARE - Emergenza abitativa: presto partirà un bando per la formazione di una nuova graduatoria relativa all’assegnazione di alloggi. Si tratta di alcuni appartamenti presenti nella palazzina in via Boito, a Grottammare.



I motivi



«L’emergenza abitava c’è ed è sempre maggiore – afferma l’assessore all’Inclusione sociale del Comune di Grottammare, Monica Pomili –. Prima la pandemia e poi il caro bollette hanno determinato un incremento delle richieste che riceviamo da parte dei nuclei familiari in difficoltà che risiedono nel nostro territorio. Ed ecco che per rispondere alle tante domande abbiamo deciso di accelerare l’apertura di un nuovo bando, spero entro le prossime settimane, per la formazione di una graduatoria di aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata al fine di predisporre una nuova graduatoria».

APPROFONDIMENTI L'AGGRESSIONE Tenta di strangolare un agente, momenti di tensione al carcere di Marino del Tronto

Intanto sono pronti a partire i lavori per la realizzazione di 7 nuovi alloggi di residenza pubblica, del valore complessivo di 911.400 euro, con fondi ministeriali. L’opera vede il recupero di un edificio, un tempo proprietà della “Fondazione Costante Maria” che si trova alla porte del Paese alto.



L’opera



«Con l’Ambito 21, che ha partecipato a un bando Pnrr - aggiunge l’assessore Pomili - in questa struttura, inoltre, saranno realizzati tre appartamenti destinati alla prima accoglienza». L’assessore all’Inclusione ricorda che è possibile richiedere il contributo per i caregiver. Infatti, l’Ambito territoriale sociale 21 ha pubblicato il bando per richiedere il contributo destinato a coloro che assistono e si prende cura di un familiare non autosufficiente a causa di malattia, infermità o disabilità. Domande al Comune di San Benedetto, capofila dell’Ats 21, entro il 24 febbraio. Ulteriori informazioni allo sportello dell’Ats 21, nella sede municipale del Comune di San Benedetto (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, previo appuntamento), telefono 0735 794341.