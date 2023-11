GROTTAMMARE - Domenica di sport a Grottammare con la Run Donne in rosa e la Half Marathon Pietro Mennea Gold. Prosegue quindi il sodalizio tra la Running Riviera delle Palme per l’allestimento della camminata che abbina lo sport alla solidarietà e la Fidal.

Il tracciato

La partenza sarà in piazza Kursaal dopo la mezza maratona e la 10,5 chilometri che sono in programma alle 9.30, e si snoderà esclusivamente lungo la pista ciclopedonale. Negli anni Donne in Rosa è stata sempre portavoce di temi sociali e solidaristici in favore della prevenzione sui tumori a fianco della Lilt, Lega italiana lotta ai tumori attraverso lo svolgimento della camminata non competitiva di 5 chilometri. La quota di adesione è di 10 euro, comprensiva della maglietta celebrativa; è possibile iscrivere anche la mattina del 26. La Half Marathon Pietro Mennea Gold è la mezza maratona a carattere nazionale del calendario Fidal, categoria “bronze” che porterà a Grottammare una moltitudine di podisti da tutta Italia. Si gareggia su un percorso in riva al mare, interessando la pista ciclopedonale che porta a Cupra Marittima, da ripetere due volte per la distanza più lunga di 21,097 chilometri con partenza e arrivo in piazza Kursaal, così come per la 10 chilometri. In vista degli eventi sportivi sono previste, per la giornata del 26 novembre, modifiche temporanee alla viabilità. Le disposizioni emanate dal Comando della polizia locale vietano sia il transito e la sosta sul lungomare della Repubblica e sul lungomare De Gasperi, in ambo i sensi di marcia, sia la circolazione di pedoni e velocipedi sul tratto ciclopedonale da piazza Kursaal al confine territoriale comunale nord. I divieti sono validi dalle 7 alle 13 e prevedono una serie di deviazioni del traffico.

La viabilità

Nello specifico: in via Laureati, il traffico proveniente da via Roma con direzione nord-sud; in viale Crucioli, il traffico proveniente da via Laureati con direzione ovest-est; in via XX Settembre, il traffico proveniente da via Leopardi; in via Pola, il traffico proveniente da via Garibaldi con direzione ovest-est; in via Leonardo Da Vinci, il traffico proveniente da via Ballestra con direzione ovest-est; in via Modigliani, il traffico proveniente da via Pertini con direzione ovest-est; in via Marche, il traffico proveniente da via Ponza; in via Lombardia e in via Lazio, il traffico proveniente da via Marche con direzione ovest-est; in via Ponza, il traffico proveniente da via Alighieri con direzione ovest-est.