Distratta da un uomo â€‹a terra e stordito si schianta contro un'auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Una persona a terra, un’ambulanza ferma ed un nugolo di persone. È la scena che, ieri mattina, ha provocato un incidente in viale De Gasperi dove, intorno a mezzogiorno, si sono vissuti momenti di autentico caos. Un cinquantenne di Porto d’Ascoli , probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si è allungato sul bordo del marciapiede all’altezza dell’incrocio con via Umbria. Molti passanti hanno pensato al peggio e, dopo aver tentato di svegliarlo, hanno dato l’allarme chiamando il 118.Così sul posto è arrivata un’ambulanza i cui sanitari a bordo si sono accorti che l’uomo non era né in overdose né colto da malore. Era semplicemente stordito. Ma la confusione creata non è passata inosservata neppure a chi stava procedendo lungo la strada. Come L.C., una 56enne che si trovava a transitare sulla corsia diretta a Nord di viale De Gasperi in sella al suo scooter e che, distratta dal capannello di persone è finita contro un’auto. Sul posto è così stato necessario chiamare un’altra ambulanza per soccorrere la donna che è comunque rimasta sempre cosciente. E’ stata raggiunta dai sanitari che l’hanno medicata sul posto, caricata a bordo e trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto.