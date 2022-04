Decisione presa: sarà la geopolitica Michela Mercuri “grottammarese dell’anno”

GROTTAMMARE - La geopolitica Michela Mercuri è la Grottammarese dell’Anno 2021. Ad annunciarlo è il sindaco Enrico Piergallini, insieme alla commissione esaminatrice, nella presentazione della serata “Una Rotonda sul Mare” in programma sabato 30 aprile al Teatro delle Energie.

«Sono orgogliosa e commossa di ricevere questo premio, perché per me Grottammare ha un significato molto importante. E’ la città in cui sono cresciuta, ho trascorsi i momenti più belli e spensierati della mia vita e dove vivono i miei affetti più cari» esordisce così la scrittrice, docente universitaria, giornalista e capitano dell’Esercito Italiano, per la sua grande attività nazionale e internazionale, subito dopo aver saputo del conferimento del premio.



Da circa 20 anni si occupa di Medio Oriente e Nord Africa, è componente dell’Osservatorio sul fondamentalismo religioso e sul terrorismo di matrice jihadista, analista di politica estera, consulente, autrice, editorialista e commentatrice per programmi Tv e radio nazionali. «Grazie di cuore all’amministrazione comunale, all’associazione Lido degli aranci, alla Confcommercio e al sindaco Enrico Piergallini – precisa Mercuri - per avere sempre valorizzato il mio lavoro. Un lavoro difficile, non è facile raccontare la guerra, soprattutto quando si desidera la pace e invece è in atto uno dei più grandi massacri della storia». Nel corso della serata di premiazione, alla quale sarà presente anche il dottor Antonello Maraldo vincitore della precedente edizione, alla dottoressa Mercuri sarà donato un quadro di Matilde Menicozzi, realizzato con la tecnica dell’acquerello a china, che raffigura la città di Grottammare.



«La scelta - afferma Piergallini - tiene conto anche del momento storico che si sta vivendo: con la guerra in Ucraina, credo che Michela Mercuri sia la persona più adatta da premiare e da far conoscere a quella parte del territorio che ancora non ne ha avuto modo». La decisione, come ha sottolineato il vicesindaco Alessandro Rocchi, è stata presa all’unanimità.



«L’incasso – spiegano Tullio Luciani e Valter Assenti, due storici fondatori dell’associazione – sarà come tradizione devoluto all’Ail, sezione Alessandro Troiani». Protagonisti dell’evento saranno gli Audio2 e il cabarettista ascolano Petò nella serata presentata dal duo Angelo Carestia e Gloria Conti. Sarà presente anche il cabarettista Carmine Faraco che sarà insignito del riconoscimento di “Amico della Città di Grottammare». Una cerimonia assolutamente da non perdere.

