Multati atleta e personal trainer sorpresi dentro la palestra. La struttura resterà chiusa per 5 giorni

GROTTAMMARE - Quattrocento di multa, ciascuno, ad un’atleta e al suo personale trainer e attività chiusa per cinque giorni.

E’ il bilancio del controllo effettuato dai carabinieri in una palestra di Grottammare dove, nei giorni scorsi, i militari hanno trovato alcune persone all’interno. Tre in tutto, una donna che stava facendo le pulizie e due che invece stavano facendo allenamento. Un uomo, personale trainer, e una donna.



Le norme

Le normativa anticovid, per quanto riguarda quel tipo di attività fisica, prevedono la possibilità di utilizzare le palestre soltanto per gli allenamenti in vista di qualche competizione riconosciuta dalle federazioni. Ed è stato esattamente questo quello che i due hanno riferito ai militari. I carabinieri hanno però effettuato una verifica e, stando ai loro controlli, non c’era nessuna competizione in vista. Non del genere dichiarato dall’atleta e, per questo motivo, sono scattati i provvedimenti.



La sanzione

La spesa, come noto, non è proprio irrisoria dal momento che le sanzioni sono state di 400 euro per la donna e di 400 euro per l’allenatore. Alla palestra è inoltre stato notificato il provvedimento di chiusura per cinque giorni. All’interno della struttura, quando sono arrivati i carabinieri, c’era anche una terza persona che però stava facendo le pulizie. Tutto in regola in tal senso. Non è escluso che la struttura possa fare ricorso contro quelle sanzioni anche in virtù del fatto che tutto stava accadendo, come si suol dire, alla luce del sole e che, a quanro si apprende, allenatore e allenata non stavano facendo nulla per nascondere la loro presenza all’interno della struttura. Insomma si comportavano così perché reputavano che la loro posizione fosse perfettamente in regola con quanto disposto dal decreto finalizzato a contenere il contagio da Covid 19.



Il precedente

Nelle scorse settimane un altro controllo, effettuato in una palestra di Spinetoli, aveva portato a multe e chiusure. Anche in quel caso se ne erano occupati i carabinieri che, insieme alle altre forze dell’ordine, stanno portando avanti il monitoraggio delle attività che dovrebbero essere chiuse a causa dell’emergenza sanitaria.

