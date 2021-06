Conto alla rovescia per il restyling della Balconata sul mare. E da domani lavori anche alla segnaletica

GROTTAMMARE - Ultimi giorni di sistemazione della Balconata sul mare. Gli interventi riguardano la rigenerazione del prato, la riverniciatura della balaustra e il rafforzamento della scogliera a difesa dell’area. Lavori resi necessari a seguito delle mareggiate verificatesi a fine del 2019.

Ammontano a circa 40mila euro i fondi regionali per completare il progetto di ristrutturazione del lato est della Terrazza sul mare alla foce del torrente Tesino, funestato dalle mareggiate. «Già da diverse settimane - dice Bruno Talamonti consigliere delegato alla Manutenzione - quest’area della città è interessata da diversi interventi di sistemazione. In particolare in questa zona gli interventi sono attinenti anche alla manutenzione dell’impianto di irrigazione e di risemina del prato». Intanto da domani partiranno i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale di tutto il lungomare cittadino. L’opera rientra nel programma di interventi mirati ad aumentare la sicurezza stradale e verrà eseguito su tutti i tratti: De Gasperi, Della Repubblica e Colombo, che compongono il viale litoraneo grottammarese.

