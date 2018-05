Si rompe una conduttura Strada allagata e famiglie senza l'acqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE – Grave guasto alla conduttura idrica questa mattina a Grottammare. Per questo inconveniente sarà necessario svuotare le vasche di accumulo dell’acqua per effettuare l’intervento di riparazione. Una condutta idrica della Ciip ha infatti ceduto in via Garibaldi, la strada che collega il lungomare al municipio di Grottammare. I vigili del fuoco hanno dovuto chiudere la strada perchè allagata. Alcune abitazioni sono rimaste senz’acqua mentre per le prossime 6-7 ore l’intera zona non potrà contare sulle vasche di accumulo dell’acqua. “L’erogazione non dovrebbe mancare nelle abitazioni – spiega il presidente del Ciip Giacinto Alati – ma dovremo monitorare la situazione di ora in ora”.