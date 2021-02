Trovano 2mila euro per strada: ciclisti onesti li raccolgono e li riconsegnano alla titolare

GROTTAMMARE - Una nuvola di banconote in strada, nel tratto di Statale che attraversa Grottammare. E tre onesti ciclisti che si sono fermati a raccogliere tutto per riconsegnare quella somma di denaro (circa 2mila euro) ai legittimi proprietari. Non è la scena di una surreale pellicola ma la realtà che si è vissuta stamattina mattina in via Lame.

Una donna, che doveva portare in banca, per motivi lavorativi, una somma di circa duemila euro, ha perso il denaro. Non si è accorta che la cartellina che aveva poggiato sul tettino delle propria automobile, con all’interno i contanti e anche diversi documenti importanti, era rimasta all’esterno del veicolo. Così, quando è partita, la cartellina si è aperta e il vento ha fatto il resto. La donna non si è subito accorta della situazione, soltanto alcuni minuti dopo ha chiamato il marito chiedendogli se per caso avesse dimenticato in casa la cartellina. In pochi secondi i due hanno realizzato quello che poteva essere accaduto così l’uomo si è precipitato in strada e si è trovato di fronte ad una scena davvero surreale. C’erano tra ciclisti, due uomini di Porto San Giorgio e una donna di Porto d’Ascoli, che raccoglievano le banconote e cercavano l’abitazione di chi le aveva perse e il cui nome era scritto sui documenti. «Voglio ringraziarli - ha poi spiegato l’uomo - perché sono stati di una onestà e di una disponibilità davvero rare»

