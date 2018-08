Bimba travolta sul lungomare Pirata della strada scoperto E' una giovane ciclista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE – I carabinieri hanno scoperto chi è il pirata della strada che domenica scorsa ha investito una bimba di quattro anni sul lungomare di Grottammare. la piccola nel frattempo è stata trasferita all'ospedale Salesi di Ancona per le frattureb riportate. Si tratta di una ciclista che di fronte allo chalet Pizzaccia on the Beach non si è fermata nonostante la ciclista. Il padre della bambina l'aveva vista descrivendola come una donna di età compresa tra i 25 e i 30 anni, con capelli castano chiaro con canotta larga di colore marroncino chiaro. Pantaloncino corto nero e sul lobo di un orecchio un divaricatore color carne di circa un centimetro.