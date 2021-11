GROTTAMMARE - Sull'autostrada 14 Bologna-Taranto, per consentire lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del D.lgs 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria "Montesecco", in orario notturno, dalle 23:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 novembre, sarà chiusa la stazione di Grottammare, in entrata verso Ancona / Bologna. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Pedaso.

