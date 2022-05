Scoppia l'incendio in cucina: ustionato gravemente, arriva l'eliambulanza

GROTTAMMARE - Un uomo è rimasto ustionato nel tentativo di spegnere un incendio divampato all'interno della cucina della sua abitazione. E' accaduto in centro a Grottammare in via Verdi. L'uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118 che hanno subito chiesto l'aiuto dell'eliambulanza. Sconosciute ancora le cause dell’incendio divampato all'interno dell'abitazione, sul posto ancora i vigili del fuoco che, una volta messo in sicurezza l'appartamento, ora stanno svolgendo tutte le verifiche del caso. Nel frattempo le condizioni del ferito sono serie tanto che è stato soccorso anche dall'eliambulanza e trasportato all'ospedale di Torrette.

Ultimo aggiornamento: 16:21

