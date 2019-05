Casca un lampione nella galleria: lunghe file in autostrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Trambusto questa mattina in autostrada a causa della caduta di uno dei fari agganciati al soffitto di una delle gallerie che si trovano lungo la carreggiata diretta a Sud dell'A14 che è caduto tra le corsie dell'autostrada. E' accaduto nel tratto di autostrada che attraversa i territori comunali di Cupra e Grottammare. Il distaccamento del faro, che non ha provocato danni ai veicoli di passaggio, ha provocato anche la fuoriuscita del cavo elettrico che è rimasto sospeso dal soffitto del tunnel. Per questo motivo è stato necessario procedere a passo d'uomo ed anche predisporre la riapertura di una delle due corsie di marcia che era stata chiusa per dei lavori. La coda è arrivata a quasi due chilometri di lunghezza.