GROTTAMMARE «Abbiamo bisogno di abbigliamento estivo da donare ai più bisognosi» è l’appello lanciato dalla Caritas diocesana del territorio. In particolare la Caritas chiede un aiuto per il reperimento di vestiti e calzature, uomo e donna, da indossare nei mesi caldi quali: magliette, intimo, ciabatte, scarpe sportive, pantaloncini e asciugamani. E’ possibile consegnare gli indumenti nella sede della struttura in via Madonna della Pietà 111, il martedì e giovedì dalle 9 alle 12. L’appello è rivolto a tutte le persone che si trovano a Grottammare e comuni limitrofi e a chiunque ne abbia la possibilità. I responsabili della Caritas affermano «Ringraziamo quanti potranno darci una mano nell’aiutare i nostri fratelli più bisognosi».

La donazione

In particolare, spiega Nedo Tiburtini, Tesoriere della Caritas della diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatransone, Montalto Marche: «La povertà non è un fenomeno in diminuzione, purtroppo, anzi ad oggi sono aumentate le richieste di servizi, dai vestiti al pacco viveri, così come il Centro di ascolto e tra qualche giorno presenteremo il bilancio per illustrare nel dettaglio qual è la situazione». In particolare il centro di ascolto accoglie, orienta e prende in carico i bisogni delle persone che si rivolgono alla Caritas diocesana e molte di queste vengono indirizzate al servizio mensa, attivo tutti i giorni compreso i festivi, che prepara e distribuisce un sostegno alimentare con prodotti del progetto Fead dell’Unione Europea e provenienti dalle donazioni di privati e commercianti.

L’identikit

Il tesoriere Tiburtini sottolinea che: «Non c’è un identikit ben definito di chi si rivolge a noi, accogliamo giovani, persone di mezza età e anziani, donne e uomini, italiani e immigrati. Per questo è importante che coloro che ne abbiamo la possibilità diano una mano nel reperire indumenti estivi, in buono stato, da poter donare. Ogni cambio di stagione ci troviamo di fronte alla necessità di recuperare vestiti idonei al periodo, per questo chiediamo anche piumini e giubbini, per noi farci trovare impreparati con l’arrivo dell’autunno».