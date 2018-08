Non rispetta il divieto di tornare in un Comune e finisce in carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - A Grottammare i carabinieri hanno rintracciato e arrestato su ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona, un trentenne, residente a Grottammare, conosciuto alle forze dell’ordine, il quale si era reso responsabile nel 2017 di una violazione alle prescrizioni imposte dal foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in un comune del maceratese.L’azione dei carabinieri continuerà in maniera incessante per contrastare i reati predatori e non solo, sempre a tutela della cittadinanza. Tutti sono, pertanto, invitati a chiamare subito il 112, ovvero recarsi personalmente in caserma per esporre denunce o soprusi di ogni genere, nonché contattare telematicamente l’Arma anche attraverso il sito www.carabinieri.it.