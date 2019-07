Cappotta con l'auto â€‹in galleria: 2 chilometri di coda sull'autostrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Ancora un incidente in autostrada. E' accaduto nel primo pomeriggio, questa volta si è trattato di un episodio autonomo con un'auto, che procedeva in direzione Sud e che all'interno della galleria Monterenzo di Porto d'Ascoli, è finita fuori controllo rovesciandosi. Fortunatamente le condizioni dell'automobilista al volante del veicolo, un ventisettenne, non sono gravi anche se è comunque stato accompagnato in ospedale, al Madonna del Soccorso di San Benedetto. L'episodio ha provocato circa due chilometri di coda.