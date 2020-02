Capannone centrale dello spaccio: 45enne arrestato con 8,5 chili di hashish e marijuana

GROTTAMMARE - Poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile ascolana hanno avuto modo di constatare un anomalo aumento del traffico di tali sostanze sulla costa della provincia ascolana, per cui erano stati intensificati i servizi investigativi in zona. L’attività esplicata aveva quindi condotto gli investigatori nella zona di Grottammare, ove sembrava ubicata la centrale di spaccio della droga.

Le indagini effettuate sono confluite su un 45enne del posto. All’esito della descritta attività, nel corso della mattinata si è deciso di intervenire effettuando una serie di perquisizioni, sia in varie abitazioni che in un capannone nella Valtesino. Al termine dell’attività di ricerca, protrattasi per oltre 5 ore, sono stati sequestrati 8.5 chilogrammi di derivati della cannabis (marijuana ed hashish) già divisi in confezioni da circa mezzo chilo ognuna, pronte per essere immessi sul mercato. L'uomo è stato arrestato.

