Autostrada A14, cantieri nelle gallerie ma i lavori saranno solo notturni. «Garantita una corsia per ogni senso di marcia»

CUPRAMARITTIMA - Cantieri in A14: nella notte di domani, domenica 19 febbraio termineranno i lavori all’interno delle gallerie S. Basso, Cupramarittima, Acquarossa, S. Cipriano, Castello di Grottammare in direzione Sud. A partire dalla mattina di lunedì 20 febbraio, verranno invece avviati gli interventi di potenziamento degli impianti del fornice Sud della galleria Monterenzo (compresa nel tratto di A14 tra Grottammare e San Benedetto del Tronto) e le attività di ammodernamento all’interno della galleria Pedaso Nord (compresa nel tratto di A14 tra Pedaso e Grottammare).

Le opere - spiega una nota di Autostrade per l'Italia - saranno realizzate esclusivamente in fascia notturna per minimizzare gli impatti sul traffico.



«In orario diurno (6-22) verrà garantito al traffico l’utilizzo di entrambi i fornici dove sarà percorribile una corsia per ciascun senso di marcia. Nelle fasce orarie con flussi più intensi potrà inoltre essere attivata una corsia supplementare nella direzione di marcia con traffico prevalente. Le attività saranno effettuate in fascia oraria notturna grazie all’installazione di uno scambio di carreggiata».