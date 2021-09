Calci e pugni in faccia a un ragazzo per futili motivi, individuato e denunciato l'aggressore

GROTTAMMARE - I carabinieri di San Benedetto al termine di una delicata attività investigativa, hanno denunciato per lesioni personali alla Procura della Repubblica di Fermo che ha coordinato le indagini, un 19enne campano, residente nel Teramano, che la sera del 20 agosto scorso, sul lungomare di Grottammare, presumibilmente per futili motivi dopo un’accesa discussione, ha aggredito con particolare violenza un 23enne di San Benedetto del Tronto, colpendolo con calci e pugni al viso e procurandogli gravi lesioni al volto per cui è stato necessario un immediato ricovero con intervento chirurgico presso l’ospedale di Ancona per ricomporre delle fratture facciali.

