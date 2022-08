GROTTAMMARE - Picchiata e mandata in ospedale soltanto perché voleva tornarsene a casa sua. E’ quanto denunciato ai carabinieri da una ragazza di ventuno anni che, due notti fa, è finita al Pronto Soccorso con i segni di alcune percosse subite da un uomo, un trentunenne, con il quale aveva trascorso la serata.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Lotta allo spaccio: arrestate due persone trovate in possesso di hashish



Paura nell’abitazione

È accaduto nell’abitazione dell’uomo, a Grottammare, dove i due avevano trascorso insieme la serata. Poi,. probabilmente a seguito di un diverbio, la ragazza ha manifestato l’intenzione di voler trascorrere il resto della notte a casa propria ed ha quindi deciso di andarsene dall’abitazione del trentunenne. Lì è scoppiato il caos. Lui non ha evidentemente accettato la possibilità che la ragazza potesse andarsene e dalle parole si è arrivati ai fatti. L’ha colpita tanto che, una volta fuori casa, la ragazza si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto dove è stata medicata e dove ha sporto denuncia nei confronti del trentunenne.

Non si sarebbe infatti trattato del primo episodio del genere tra i due e considerata la recidività, la ventunenne ha deciso di denunciare pe porre un freno a certi comportamenti e nei confronti dell’uomo, nei prossimi giorni, dovrebbero essere presi dei provvedimenti. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza avvenuto in questa estate nel corso della quale si sono verificati parecchi casi che hanno visto donne finire in ospedale per aggressioni o maltrattamenti.