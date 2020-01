Grottammare, blitz lampo all'alba. Smurata la cassaforte di Papa Sisto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE -lampo al ristorante pizzeria. In nove minuti sono entrati ed usciti con la cassaforte i ladri, si tratterebbe di due persone, che praticamente all’alba di ieri mattina, hanno colpito nel locale che si trova alle porte del paese alto grottammarese. Si tratta di uno dei più noti e storici locali del territorio e, ieri, è stato visitato da malviventi.LEGGI ANCHE:Due ladri sono infatti riusciti ad introdursi all’interno del ristorante sfondando una delle vetrate che si trovano in una delle sale del locale e penetrando nei locali. Una volta dentro sono riusciti a smurare, colpendo e rompendo le pareti con una mazza, la cassaforte al cui interno c’era del denaro il cui quantitativo è in corso di quantificazione. Hanno fatto rumore ma sono stati estremamente rapidi, considerato il lavoro da muratori effettuati. L’operazione è infatti durata nove minuti, dal momento che, come dimostrano le immagini delle telecamere di videosorveglianza poi visionati dai titolari insieme alle forze dell’ordine, i malviventi sono entrati alle 6.20 e sono usciti alle 6.29.