Bimba travolta da ciclista pirata: il lungomare diventa pedonale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE Il tratto di lungomare di Grottammare teatro dell’incidente occorsoè stato regolamentato. Il consiglio comunale ha infatti trattato, nei giorni scorsi, la mozione presentata dal capogruppo di Grottammare Città Unica Lorenzo Vesperini apportando delle modifiche poi votate all’unanimità dall’intera assise civica. Il tratto di lungomare compreso tra lo chalet Savana a Sud e piazza Kursaal a Nord è ora ufficialmente area pedonale.«Questo significa - spiega il sindaco Enrico Piergallini - che le biciclette potranno comunque transitare ma rispettando determinate regole», Regole come il limite di velocità stabilito, come prevede il codice della strada per le zone pedonali, a dieci chilometri orari.