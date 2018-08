«Ora è sulla sedia a rotelle» Il padre della bimba investita dalla ciclista pirata racconta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Per fare una passeggiata con mamma e papà è costretta a muoversi con l’aiuto di una piccola sedia a rotelle. La riabilitazione sarà lunga, soprattutto per lei che ha appena 4 anni, ma la piccola investita sul lungomare di Grottammare da una ciclista che è poi fuggita via, ha intorno a sé tutto l’affetto e le premure dei familiari che la stanno assistendo in questa fase di riabilitazione dopo la frattura scomposta di tibia e perone riportata nell’incidente. La piccola, alla fine di questo percorso, tornerà in piedi. «Fortunatamente non è stato necessario intervenire chirurgicamente – spiega l’avvocato Chiara Cardarelli, legale che sta assistendo i familiari della bimba – ma la piccola dovrà affrontare un percorso riabilitativo per recuperare la situazione e rimettere in sesto l’arto». La giovane ciclista che l’ha investita è stata identificata alcuni giorni dopo dai carabinieri. Si tratta di una ventisettenne rintracciata dai militari della stazione di Grottammare grazie ad una vera e propria gara di solidarietà da parte dei cittadini che hanno assistito alla scena ed hanno aiutato i familiari della bimba a risalire all’identità dell’investitrice. «Un ringraziamento a tutti loro – ha detto il padre della piccola al suo avvocato – la comunità di cittadini e turisti si è prodigata per aiutarci a fare luce sulla vicenda. Grazie ai carabinieri per la rapidità con cui hanno ricostruito tutta la situazione». La ventisettenne, che subito dopo l’identificazione ha negato ogni addebito affermando di non essere lei la ragazza in sella a quella bicicletta, ha contro alcuni particolari molto dettagliati forniti dalle persone che hanno assistito all’investimento.