Bimba di 4 anni grave â€‹dopo un malore: portata d'urgenza al Salesi

GROTTAMMARE - Una bimba di 4 anni è stata trasportata, in gravi condizioni, all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona dopo aver perso conoscenza in seguito ad un malore. La piccola, che si trova in vacanza in un agriturismo di Grottammare con la sua famiglia, è stata subito soccorsa dal personale dell'ambulanza inviato sul posto dal 118. I sanitari hanno tentato in ogni modo di stabilizzare le sue condizioni e ne hanno predisposto il trasporto, in somma urgenza, al Salesi con l'elicottero.