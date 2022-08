GROTTAMMARE - Una studentessa di Grottammare prenderà parte alla finale nazionale del concorso Monnalisa nel Mondo. La bella sedicenne Benedetta De Padova ha vinto, infatti, la fascia di Miss Bellezza, conquistando il pass per Salsomaggiore Terme, dov’è in programma dall’8 al 10 settembre l’atto conclusivo della kermesse.

La selezione si è svolta a Grottammare, nell’accogliente cornice dello chalet Maria Fiori, gestito dallo chef Gerardo Abagnale e da Morena Spinaci. La conduzione della serata è stata affidata a Sonia Muci, dell’agenzia Medusa, organizzatrice dell’evento, valevole per la finale regionale, in collaborazione con Rdm management, alla presenza del responsabile per il centro Italia Rocco D’Alo e Monnalisa management.

Ad Annalisa Signorile, 24 anni, di San Benedetto, è andata la fascia di Miss Eleganza, mentre ad Agnese Agostini, 17 anni di Pescara, quella di Miss Pubblicità. Premiate anche Divina Parisani, quindicenne di Pagliare, Miss Pretty girl e Siria Di Girolamo, 17 anni, di Pescara, Miss Fotogenia. La sfilata è stata accompagnata dagli interventi canori di Aldo Ruggieri. Bellezza mediterranea, alta 1,75, lunghi capelli castani, la grottammarese Benedetta De Padova, sedicenne dal fisico atletico (gioca a pallavolo), ha conquistato la giuria, composta da giornalisti .